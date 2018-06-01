Премьер-министр Армении встретился с членами ежегодного собрания Верховного духовного совета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин для встречи с членами ежегодного собрания Верховного духовного совета и епископального класса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Верховный Патриарх и Католикос Всех АрмянГарегин Второй поздравил премьер-министра Пашиняна с днем рождения и пожелал ему всяческих успехов во благо Республики Армения и армянского народа.

Коснувшись последних политических событий Армении, Гарегин II отметил важность их мирного урегулирования, подчеркнув, что в результате этого репутация Армении и армянского народа значительно улучшилась на международной арене. Католикос выразил убежденность в том, что совместные усилия властей, церкви и народа Армении помогут создать мощную, прогрессивную страну благополучия и процветания.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил Католикоса за добрые пожелания и наилучшие пожелания и отметил важность обсуждения вопросов повестки дня. «Политические изменения в Армении прошли под девизом любви и солидарности. Наша задача - сделать эту атмосферу постоянной в Армении и для армянского народа», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув необходимость формирования творческой среды в стране.

В заключение премьер-министр ответил на вопросы, представляющие интерес для участников встречи.