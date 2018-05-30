Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

Министры обороны Армении и Грузии обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере обороны


Находящийся в Тбилиси в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Армении министр обороны Армении Давид Тоноян 30 мая встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, стороны обсудили отношения двух стран в сфере обороны и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Состоялся также обмены мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.




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