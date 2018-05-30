В Тбилиси представители армянской общины с огромнын воодушевлением встретили премьер-министра Армении

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во дворе армянской церкви Св. Геворга в Тбилиси встретился с представителями армянской общины Грузии, которые с большим энтузиазмом встретили его. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр выступил с речью, в которой подчеркнул, что проживающие в Грузии армяне тоже являются частью народа-победителя.

“Вы также являетесь полноправным носителем и бенефициаром победы, которую народ одержал в Ереване, потому что эта победа произошла на вашей родине, в ходе борьбы мы чувствовали вашу поддержку”, - сказал Пашинян.

По его словам, революция, которая произошла в Армении, называется революцией любви и солидарности. “И сегодня я пришел сюда с любовью и солидарностью. Я хочу сказать, что я люблю всех вас, всех вас вместе и в отдельности. Я горжусь вами, я горжусь вашей волей, я горжусь тем, что вы гордитесь тем, что являетесь армянами”, - сказал премьер-министр Армении.

Он также отметил, что гордится армяно-грузинскими отношениями. “Я горжусь, будучи уверенным, что отношения между нашими странами будут развиваться, и армяне будут чувствовать себя в Грузии лучше, и грузины будут чувствовать себя лучше в Армении. Границы, которые существуют как государственные границы, будут не разделять нас, а соединять”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр коснулся озабоченности в связи с тем, что в результате произошедших событий люди будут разочарованы. Он заверил, что не будет никакого разочарования.

“Мы служили, служим и будем служить армянскому народу, Республике Армения. Я говорил и повторяю, что наша самая большая миссия - стать землей под ногами людей, чтобы они крепко стояли на нас и сражались за новые победы. Армянский народ больше не будет побежден, потому что армянский народ - народ победы, армянский народ - народ гордый и народ Божий”, - заключил Пашинян.

Перед встречей с представителями армянской общины в Грузии премьер-министр посетил Пантеон Ходживанк, возложил цветы k могиле Ованеса Туманяна, Раффи и Габриeлa Сундукяна.