Джавахк является мостом в армяно-грузинских отношениях: грузиновед комментирует визит Никола Пашиняна в Грузию

Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию является довольно насыщенным, расставлены важные акценты. В беседе с «Арменпресс» грузиновед Джонни Меликян заметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Грузию с большой делегацией, что дает основания думать, что визит будет поликонцептуальным и эффективным.

«Прежде всего, это ознакомительный визит, однако кроме знакомства в ходе встреч будут подняты вопрсы, представляющие взаимный интерес. После этого визита можно будет ожидать новый этап в развитии армяно-грузинских отношений»,- сказал грузиновед Джонни Меликян.

По его словам, за последние 15 лет Джавахк посетили лишь Серж Саргсян, в свою бытность министром обороны Армении, а затем премьер-министр Армении Андраник Маргарян.

«Визит в Джавахк очень важен. Прежде всего, он согласован с Тбилиси, что является 2-сторонним месседжем, как внешним, так и некоторым внутренним силам. Месседж состоит в том, что Джавахк является не разъединяющим, а объединяющим фактором. Джавахк является мостом в армяно-грузинских отношениях»,- сказал грузиновед Джонни Меликян.

По его словам, этот визит является также своеобразным знаком внимания к армянской общине Грузии, Никол Пашинян на месте ознакомится с волнующими их вопросами.

«Как вы знаете, в последнее время в Джавахке активизировались акции протеста против незаконных действий некоторых граждан Турции. Жители Джавахка, причем, не только армяне, жалуются на то, что некоторые лица крадут их имущество, которое затем вывозится в Турцию. Пограничники действуют неполноценно. Премьер-министру Армении могут быть высказаны эти и иные проблемы. Никол Пашинян сможет обсудить их с руководством Грузии, помочь в решении проблем»,- сказал грузиновед Джонни Меликян.

По его словам, этот визит имеет и предвыборный смысл, посколькув Джавахке живут многие граждане Армении.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложит венок к мемориалу на площади Героев и воздаст дань уважения. В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.