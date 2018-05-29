Глава ЕЭК: временное соглашение о ЗСТ с Ираном может вступить в силу с 2019 года

Временное соглашение с Ираном о зоне свободной торговли (ЗСТ) может вступить в силу с 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"На Астанинском форуме мы подписали временное соглашение, ведущее к формированию зоны свободной торговли с Ираном. Сейчас мы запустили процедуру ратификации в наших странах, надеемся, что с нового года это соглашение уже вступит в силу", - сказал он.

"Соглашение подписано, теперь его необходимо ратифицировать в парламенте. Наши эксперты говорят, что это может занять где-то шесть месяцев. После ратификации оно вступит в силу. То же самое касается и Китая", - пояснил Саркисян.

Он напомнил, что ЕАЭС сейчас ведет переговоры с Израилем, Сингапуром, Индией, Египтом и Сербией о заключении соглашений о зоне свободной торговле.