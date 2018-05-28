В Армении происходят волнующие и воодушевляющие перемены — Элтон Джон

В Армении происходят волнующие и воодушевляющие перемены.

Как передает Арменпресс, об этом он написал Элтон Джон в Instagram.

Фотографию с президентом Арменом Саркисяном он сопроводил следующим словами: «Большая честь удостоиться такого теплого приема со стороны президента Армении. В этой прекрасной стране происходят волнующие и воодушевляющие перемены. Благодарю всех за такой прием — меня и Дэвида».

На следующей фотографии Элтон Джон обнимает мальчика, страдающего проблемами со слухом. «Невозможно описать ту радость, которая переполняет меня при виде того, как человек вдруг начинает слышать. Этому мальчику слуховой аппарат предоставила прекрасная команда фонда StarkeyHearingTechnologies. Она доставляет эту радость по всему миру. Мы с Дэвидом несказанно горды своей причастностью к этому».

Супруг Элтона Джона – Дэвид Ферниш, который сопровождает его в поезде, тоже сделал запись в Instagram. Под фотографией, где армянский мальчикполучил слуховой аппарат от StarkeyHearingTechnologies, он написал: «Выражение лица этого мальчика говорит обо всем. Мы подарили ему просто слуховой аппарат – и это изменило ему жизнь. Прекрасно и удивительно работать с такими уникальными людьми».

А вот запись, сопровождающая фото с горой Арарат: «Закат в Армении – любуюсь сказочной красотой Арарата», - написал Ферниш.

Известный британский певец и композитор Элтон Джон прибыл в Армению 26 мая по приглашению президента Армена Саркисяна.

27 мая президент Армении Армен Саркисян, британский музыкант Элтон Джон и директор фонда StarkeyTechnologies Уильям Остин в фонде «Ереван, любовь моя» участвовал в мероприятии, посвященном детям, имеющим проблемы со здоровьем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в рамках акции «Ереван, любовь моя» в детском реабилитационном центре «Айк и Эльза Титизян» детям разного возраста из разныхобластей Армении и Арцаха, имеющим проблемы со слухом, было подарено 100 слуховых аппаратов.

В течение трехдневной благотворительной акции фонд StarkeyHearingTechnologies подарит 2500 слуховых аппаратов как детям, так и взрослым.

Элтон Джон был принят в резиденции президента Армении.

Вечером он ужинал с президентом РА Арменом Саркисяном и премьер-министром НиколомПашиняном.