В Польше выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии

Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.



"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", — сказал Кухчиньский. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", — добавил он.



Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического договора. В настоящее время его членами являются 28 государств.