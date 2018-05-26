News.am сообщает о приезде Элтона Джона в Армению

По данным информационного сайта News.am, Элтон Джон прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, согласно изданию, знаменитый британский певец прилетел в Ереван и вышел с президентского терминала. Певец прибыл вместе со своим мужем Дэвидом Фернишем.

71-летний певец прибыл в Ереван в рамках благотворительной программы американской компании «Старки» (Starkey), которая занимается производством слуховых аппаратов.

“В армянском представительстве компании не подтвердили, но и не опровергли данную информацию”, - отмечает сайт.

Фотографии - Арсена Саргсяна