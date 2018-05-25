Строя новые мосты: «Арменпресс» подписал соглашение с Государственным информационным агентством Кубы

В рамках Петербургского международного экономического форума с 24 мая под эгидой ТАСС в пятый раз проходит саммит мировых информационных агентств с участием более чем 20 стран. В саммите руководителей крупнейших новостных служб примет участие директор «Арменпресс» Арам Ананян, который также выступил с речью.

В рамках саммита мировых информационных агентств, «Арменпресс» подписал соглашение с Государственным информационным агентством Кубы Prensa Latina. Соглашение подписали директор «Арменпресс» Арам Ананян и президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес.

«Для нас было очень важным подписание соглашения с одним из наиболее передовых агентств карибского региона – агентством Prensa Latina. Мы в «Арменпресс» думаем, что сотрудничество между информационными агентствами похоже на построение мостов между народами, что помогает нам лучше понимать друг друга, укреплять гуманистические связи, расширять познание культур друг друга. Это также хорошие инструменты для развития туризма, общения между народами, лучшего их взаимопонимания»,- сказал директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес также отметил важность подписания соглашения с «Арменпресс». По его словам, «Арменпресс» является источником достоверной информации в Армении, отражающим новости в самых различных отраслях.

Подписанное соглашение предполагает обмен англоязычным контентом, фотографиями, кроме того, планируется обращать особое внимание на новости, касающиеся отношений между обеими странами.

Государственное информационное агентство Кубы Prensa Latina было основано в 1959 году, по инициативе Эрнесто Че Гевара. Сейчас Государственное информационное агентство Кубы Prensa Latina распространяет информацию на 6 языках: испанском, английском, португальском, русском, французском и итальянском.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Команда «Арменпресс» держит марку передовой роли в армянском информационном пространстве и создает крепкие основы для обеспечения представленности и дальнейшего развития места информационного агентства «Арменпресс» на региональных и международных информационных площадках.

Информационное агентство «Арменпресс» активно освещает, публикует и представляет все события, имеющие важное значение для Армении, дает ответ азербайджанской пропаганде, было и остается на передовых позициях в вопросе международного признания Геноцида армян и выявления турецкой политики отрицания Геноцида.

Мы гордимся читателями и подписчиками «Арменпресс», с радостью отмечаем доверие и цитируемость агентства в прессе Армении и диаспоры.

Агентство активно действует почти на всех социальных площадках. Страница агентства в Facebook – среди тех немногих, которые верифицированы и индексированы в системах News google.com и Bing news со стороны новостей «Яндекс».

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Сайт агентства соответсвует современным требованиям, доступен как для компьютеров, так и для смартфонов.

Международное сотрудничество

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Сотрудники агентства периодически участвуют в международных конференциях, выставках и учебных программах.