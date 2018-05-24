Указом президента Армении Армена Саркисяна, Мовсес Акопян будет освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.