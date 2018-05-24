В резиденции президента состоялась церемония вручения Премий президента Республики Армения 2017 года. Премии, присуждённые за значительный вклад в ряде сфер: одноимённые свидетельства и денежные премии, лауреатам вручили президент Армен Саркисян и представитель фонда «Роберт Погосян и сыновья», филантроп из диаспоры Альберт Погосян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил всех с 100-летием Первой Армянской Республики. По словам президента, Первая Республика имела решающее значение для создания второй - Армянской Советской Социалистической Республики, а вторая республика имела решающее значение для создания третьей республики.

«Мы живем в третьей республике, которая на самом деле была создана 100 лет назад», - сказал Саркисян.

Поблагодарив членов семьи Погосянов и лично Альберта Погосяна, а также Всеармянского фонда «Айастан» и членов конкурсных комитетов, президент Армен Саркисян поздравил лауреатов и пожелал им успехов.