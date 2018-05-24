Флаги Армении и города Еревана “отправились” в космос

По инициативе петербургского мецената армянского происхождения Грачья Погосяна флаги Армении и города Еревана по случаю 100-летия Первой Армянской Республики и 2800-летия Еревана «отправились» на Международную космическую станцию. В беседе с Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь посла Армении в России Левон Торгомян, подчеркнув, что мероприятие уникальное, и впервые кроме армянского флага в космосе появился флаг Еревана, посвященный 2800-летию Еревана.

«Инициатива была проведена для повышения осведомленности о стране. Местные армяне очень воодушевлены этим событием», - сказал он.

Флаги оказались в космосе благодаря герою РФ, астронавту-эксперту Олегу Артемьеву, который на корабле «Союз МС-08» 21 марта 2018 года отправился в длительную экспедицию с экипажем из NASA Эндрю Фойстелем и Ричардом Арнольдом.

Российский космический экипаж вернется на Землю в сентябре 2018 года, а в октябре эти флаги будут переданы президенту Армении и мэру Еревана в связи с празднованием 2800-летия Еревана.