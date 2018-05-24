«Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Словакия, Армения и Азербайджан»: Эдуард Шармазанов

24 мая вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения – Словакия Эдуард Шармазанов в рамках визита в Словакию встретился с руководителем группы дружбы Словакия – Армения Душаном Тителом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Стороны обратились к перспективам развития двусторонних отношений. В развитии армяно-словацких межпарламентских отношений особая роль отведена деятельности депутатских групп дружбы. Подчеркнута важность эффективного сотрудничества парламентских делегаций двух стран на международных площадках.

Вице-спикер НС выразил признательность г-ну Тителу за неизменную личную позицию в вопросе Геноцида армян и содействие проведению в парламенте Словакии выставки под девизом “Парламентарии против геноцидов”. Он высоко оценил признание и осуждение словацким парламентом Геноцида армян.

Обратившись к региональным развитиям, Э.Шармазанов подчеркнул: “Мы, парламентарии, должны отвергать любое проявление насилия и ксенофобии. Сегодня и Турция, и Азербайджан осуществляют антиармянскую пропаганду, что недопустимо. Международное сообщество должно признать нерушимое право народа Арцаха на самоопределение. Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Словакия, Армения и Азербайджан”.