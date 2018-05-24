AP: в Висконсине грузовик врезался в школьный автобус

Грузовик врезался в среду в школьный автобус, стоявший на обочине шоссе в центральной части штата Висконсин, пострадали 20 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

Четыре человека получили серьезные травмы. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим. Опасности их жизням нет.

По словам представителей полиции, перед аварией поступила информация о том, что водитель грузовика неадекватно управляет транспортным средством. Автобус остановился на обочине дороги из-за неисправности. В общей сложности в нем находились 33 человека.

