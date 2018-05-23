У меня большое доверие к этой стране: Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян коснулся вопроса о том, почему он согласился работать в правительстве Никола Пашиняна. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на брифинге с журналистами в Национальном Собрании Мнацаканян подчеркнул, что мы все несем ответственность.

«Ответственность за эту страну, ответственность за эту прекрасную атмосферу, которая всегда существует в этой стране. Особенно, когда я смотрю на вас, молодежь, я очень воодушевляюсь, потому что у меня большая уверенность в этой стране, исходя из моего опыте. По работе я жил во многих странах и всегда видел качество этой страны, которая дала мне столько энтузиазма: это готовность и обязательство взять на себя ответственность», - сказал министр.

На вопрос о том, внушила ли работа за эти дни доверие к Николу Пашиняну, министр ответил: «Да, однозначно, это очень сплоченная команда и ответственная команда, которая разделяет ответственность. Я чувствую себя хорошо».