Гарри и Меган: первый выход в свет после свадьбы

Принц Гарри и его супруга Меган впервые вышли в свет в качестве семейной пары. Во вторник они приняли участие в чаепитии в Букингемском дворце, посвященном принцу Чарльзу, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В честь 70-летнего юбилея принца Чарльза королевская семья проводит ряд торжественных мероприятий, на одно из которых и приехали молодожены.

День рождения Чарльза, который в этом году отметит 70-летний юбилей, приходится на ноябрь.

В преддверии этой даты в саду Букингемского дворца прошло чаепитие.

На приеме присутствовали более шести тысяч представителей благотворительных организаций, которые поддерживают Чарльз и его супруга Камилла.

Обращаясь к гостям, принц Гарри объявил минуту молчания в память о жертвах нападения в Манчестере.

Затем он с большим теплом рассказал о заразительной энергии своего отца и его энтузиазме в благотворительной работе.