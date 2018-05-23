На боевом посту одной из частей юго-западного направления обнаружено тело военнослужащего: ведется расследование

В одной из воинских частей Армении погиб военнослужащий срочной службы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Как сказано в сообщении, около 13:30 часов 22 мая на боевом посту одной из частей юго-западного направления обнаружено тело рядового Мартина Хачатряна (1998 г.р, призван из Гюмри) с огнестрельным ранением в области живота. Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие.

МО Армении выражает соболезнование семье, близким и сослуживцам покойного.