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Премьер-министр Финляндской Республики поздравил Никола Пашиняна


По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра поздравительное послание направил премьер-министр Финляндской Республики Юха Сипиля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Финляндии направил поздравления и пожелания Николу Пашиняну, выразив успехов в работе.




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