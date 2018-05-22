Премьер-министр Финляндской Республики поздравил Никола Пашиняна

По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра поздравительное послание направил премьер-министр Финляндской Республики Юха Сипиля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Финляндии направил поздравления и пожелания Николу Пашиняну, выразив успехов в работе.