Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию

Президент Армении Армен Саркисян 25-26 мая посетит Грузию, где примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия провозглашения независимости страны.

А 30-31 мая с официальным визитом Грузию посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Между Республикой Армения и Грузией дипломатические отношения были установлены 17 июля 1992 г. Посольство Республики Армения в Грузии начало действовать в г.Тбилиси в июле 1992 года.

В апреле 2008 года в городе Батуми было учреждено Генеральное консульство Республики Армения. В целях сотрудничества между высшими законодательными органами Армении и Грузии и гармонизации законодательств, формирована межпарламентская комиссия, сопредседателями которой являются заместители председателей парламентов двух стран.

Для углубления взаимодействия в сфере экономического сотрудничества создана межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которую возглавляют премьер- министры Армении и Грузии.

Между Республикой Армения и Грузией действует также комиссия по делимитации и демаркации государственной границы.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.