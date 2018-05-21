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Трансферты из России в Армению в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,6%


Денежные трансферты из России в Армению в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 14,6%. Как сообщает Ачрменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.

«После кризиса в России ситуация постепенно улучшилась, что в свою очередь повлияло на увеличение трансфертов. Конечно, у нас, возможно, были бы намного более высокие показатели, если бы не были экономические санкции в отношении России», - сказал Артур Джавадян.

Он добавил, что трансферты из России в Армению увеличились также в первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.




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