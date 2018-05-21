Ара Баблоян принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом

21 мая Председатель НС Ара Баблоян принял делегацию во главе с Председателем Палаты представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом. Встреча состоялась в расширенном составе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

А.Баблоян, приветствуя гостей, отметил, что за последние годы отношения между Арменией и Кипром благодаря совместным усилиям вышли на качественно новый уровень. Спикер НС высоко оценил эффективное сотрудничество парламентов двух стран в международных структурах.

По словам главы парламента, прочные двусторонние связи обусловлены историко-культурными, духовными и ценностными общностями.

По А.Баблояну, данный визит предоставляет широкие возможности обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, что в свою очередь посодействует еще большему углублению и развитию межпарламентских и межгосударственных отношений двух дружественных стран.

Председатель НС обратился также к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, выразив надежду, что Палата представителей Кипра в возможно сжатые сроки ратифицирует документ.

Коснувшись региональных проблем, А.Баблоян отметил, что Армения и Кипр всегда поддерживали позиции друг друга в вопросах урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и Кипрской проблемы. “Хотя перед нами различные проблемы, подход в плане их урегулирования тот же – на основе неприменения силы, исключительно мирным путем, на принципах и нормах международного права”, - подчеркнул спикер НС.

Председатель Палаты представителей Республики Кипр Деметрис Силурис, поблагодарив за теплый прием, отметил, что между Арменией и Кипром множество общностей, и, с учетом этого фактора, можно еще более углублять и развивать отношения во всех сферах.

Г-н Силурис предложил создать трехсторонний формат парламентского сотрудничества Кипр – Армения – Греция. Данное предложение заинтересовало спикера НС.

Затронув НК-проблему, г-н Силурис подтвердил, что Республика Кипр содействует мирному урегулированию конфликта в рамках МГ ОБСЕ и на различных международных площадках постоянно поддерживает и будет поддерживать Армению.

На встрече стороны подчеркнули роль армянской общины Кипра, отметив, что местные армяне – полноправные члены общества и занимают существенное место в жизни страны.

Депутаты Армении и Кипра, обратившись к возможностям дальнейшего развития, отметили существующий большой потенциал в научно-образовательной, культурной, экономической, туристической и других сферах.

Председатель Палаты представителей Республики Кипр внес запись в Книгу почетных гостей НС РА.

В завершение встречи А.Баблоян и Деметрис Силурис посадили ель в парке НС – в знак дружбы двух народов, после чего выступили с совместным заявлением для СМИ.