Серж Саргсян присутствовал на церемонии похорон матери Вазгена Саргсяна

В церкви Сурб Акоп в селе Арарат простились с Гретой Саргсян – матерью Национального героя Армении, героя Арцаха, полководца-спарапета Вазгена Саргсяна.

На церемонии похорон присутствовал третий президент Армении Серж Саргсян. Он выразил соболезнования и слова поддержки сыновьям Г.Саргсян – Армену и Араму Саргсянам.

Как передает «Арменпресс» , на похоронах присутствовали также премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, министр юстиции Артак Зейналян, министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, губернатор Араратской области, экс-премьер РА Овик Абраамян, боевые товарищи Вазгена Саргсяна.