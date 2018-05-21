NYT: Трамп сомневается по поводу встречи с Ким Чен Ыном и советуется с помощниками

Президент США Дональд Трамп испытывает обеспокоенность по поводу того, стоит ли ему проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и в последние дни все чаще спрашивает совета у своих помощников на этот счет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По данным ее источников, знакомых с ситуацией, Трамп беспокоится, что запланированная на следующий месяц его встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться "политическим конфузом", пишет газета. Как она отмечает, Трамп был одновременно удивлен и раздражен тем, что представители КНДР пошли на попятную и не исключили возможности отказа от саммита с США.

В четверг и в пятницу президент, по данным издания, постоянно обращался к советникам с вопросами о том, мудрым ли решением в нынешних условиях станет проведение встречи с лидером КНДР. В субботу Трамп позвонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы спросить того, почему последние заявления КНДР противоречат ее прежним заверениям, пишет газета.