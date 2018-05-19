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Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования председателю Госсовета Кубы


Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министровРеспублики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением близ аэропорта  Гаваны.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

В послании говорится: «С огромной болью узнал о трагическом крушении самолета  близ гаванского аэропорта  имени Хосе  Марти, унесшем жизни многих людей.

Выражаю глубокое соболезнование и поддержку Вам, посылая слова утешения и сочувствия семьям и близким семей погибших».

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, при этом три человека выжили. Государственный совет Кубы в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной объявил в стране официальный траур. Черные ящики самолета пока не обнаружены.

 




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