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В отделения полиции доставлены многочисленные уголовные «авторитеты» и «воры в законе»


В последние дни в отделения  полиции Армении были доставлены многочисленные уголовные  «авторитеты» и «воры в законе». Эта  акция  проведена  с целью проверки оперативной информации, а также профилактики и повышения  контролируемости криминогенной обстановки.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает полиция РА.

«В правовом сознании общества должен окончательно утвердиться основополагающий  принцип равенства всех перед законом и исключения безнаказанности. Правила сосуществования должны  быть императивом для  каждого – независимо от социального положения, материального положения и других обстоятельств.

Эта  мысль должна быть укреплена не только силой закона, но и общественной оценкой и отношением.

Мы  должны  раз и навсегда понять, что закон превыше всех нас. Будем надеяться, что отныне  такая степень правосознания  будет преобладать  в обществе и среди тех, у которых было искаженное  представление относительно реального места  и роли в обществе».

 




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