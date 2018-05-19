В отделения полиции доставлены многочисленные уголовные «авторитеты» и «воры в законе»

В последние дни в отделения полиции Армении были доставлены многочисленные уголовные «авторитеты» и «воры в законе». Эта акция проведена с целью проверки оперативной информации, а также профилактики и повышения контролируемости криминогенной обстановки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает полиция РА.

«В правовом сознании общества должен окончательно утвердиться основополагающий принцип равенства всех перед законом и исключения безнаказанности. Правила сосуществования должны быть императивом для каждого – независимо от социального положения, материального положения и других обстоятельств.

Эта мысль должна быть укреплена не только силой закона, но и общественной оценкой и отношением.

Мы должны раз и навсегда понять, что закон превыше всех нас. Будем надеяться, что отныне такая степень правосознания будет преобладать в обществе и среди тех, у которых было искаженное представление относительно реального места и роли в обществе».