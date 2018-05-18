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Азиатские индексы - 18-05-18


ТОКИО, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 22930.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1815.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.24% и составил 3193.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.34% и составил 31047.91 пункта.




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