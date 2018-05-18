В Иране заявили о готовности вложить средства в проекты по восстановлению Сирии

Иран готов вложить государственный и частный капитал в проекты по восстановлению Сирии. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил министр транспорта и городского развития Исламской Республики Аббас Ахунди на встрече с премьер-министром САР Имадом Хамисом, передает Арменпресс.

"Частный и государственный капитал Ирана готов к активному участию в проектах по восстановлению Сирии", - сказал Ахунди. По мнению иранского министра, сирийский кризис вступает в новый этап, который позволит начать восстановление страны. "Сирия на пути к восстановлению безопасности и может запустить процесс реконструкции собственной инфраструктуры", - отметил он.

"Дамаск и Тегеран работают над созданием общей комиссии на уровне премьер-министра Сирии и первого советника президента Ирана и готовы к подписанию документов о стратегическом и долгосрочном сотрудничестве", - добавил Ахунди.

В результате вооруженного конфликта в Сирии, который начался в 2011 году, значительным разрушениям подверглись десятки населенных пунктов, а также жилищная, транспортная и энергетическая инфраструктура страны.





