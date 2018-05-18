Безопасность является приоритетом: Никол Пашинян представил руководящему составу Совета национальной безопасности новоназначенного секретаря

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил руководящему составу Совета национальной безопасности новоназначенного секретаря Армена Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

По словам Пашиняна, Совет национальной безопасности ясляется органом, где решаются основные направления оборонной политики страны. «Этим определяется важность Совета национальной безопасности, чей аппарат должен быть мозговым центром, который посылает сигналы о направлениях оборонной политики страны»,- сказал Никол Пашинян, добавив, что этот орган стоит в отдалении от повседневных забот по управлению, собирая сведения об угрозах, и предлагая решения.

Он выразил надежду на то, что Армен Григорян сумеет полноценно осуществить свои руководящие функции в Совбезе, предлагая решения по преодолению вызовов, стоящих перед нашей страной.

Армен Григорян поблагодарил его за доверие и уверил, что разработка политики безопасности страны будет поставлена на новый уровень.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обсудить политику в области обороны. Затем он пожелал успехов в работе Совету национальной безопасности и его новоназначенному секретарю.