Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ

Сенат США в четверг утвердил Джину Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За кандидатуру Хаспел, которую ранее в сенат внес президент Дональд Трамп, высказались большинство из ста сенаторов.

Хаспел стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ. До этого она была заместителем директора, когда управление возглавлял Майк Помпео до его утверждения на должность госсекретаря.

Обсуждение в сенате проходило на фоне обвинений в адрес Хаспел о ее причастности к пыткам подозреваемых в терроризме в начале 2000-х. Однако в итоге большинство законодателей не сочли ее действия препятствием для занятия должности директора ЦРУ.