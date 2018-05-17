В Гюмри прозвучали выстрелы, есть две жертвы. Как сообщили Арменпресс в медицинском центре Гюмри, 17 мая в 17:15 двое мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Гюмри. Это были жители Гюмри Вардан К. и Тельман К. В медицинском центре была подтверждена их смерть.

Прокурор Ширакской области Карен Габриелян сообщил Арменпресс, что полиция получила вызов из медицинского центра.

«Оперативная группа немедленно уточнила место происшествия - улица Мясникяна в Гюмри. На данный момент оперативная группа выполняет необходимые следственные действия. Согласно данным, мертвые являются двоюродными братьсями. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные и оперативные работы по выяснению обстоятельств ивыявлению исполнителей или преступников», - сказала Карен Габриелян.