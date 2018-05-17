Состоялся телефонный разговор Ара Баблояна с Валентиной Матвиенко

Состоялся телефонный разговор председателя НС Армении Ара Баблояна с председателем СФ ФС РФ Валентиной Матвиенко. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Обсуждены вопросы проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС РФ. Подчеркнув важность совместного заседания, А.Баблоян предложил отложить сроки его проведения, намеченного на 5-8 июня в Мурманске, учитывая, что 7 мая парламент Армении должен обсудить программу нового правительства РА, а до этого ожидаются также дебаты во фракциях и постоянных комиссиях НС РА.