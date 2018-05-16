Благотворительный фонд «Семья Варданян» представил подробности о работах по благоустройству парка 2800-летия Еревана

Благотворительный фонд «Семья Варданян» распространил видеоматериал, в котором представил подробности о работах по благоустройству парка около памятника Мясникяну. Как передает Арменпресс, в фонде сообщают, что реконструкция парка – это безвозмездный дар ереванцам и гостям столицы.

Территория не арендована фондом и продолжает считаться собственностью общины. Условие фонда было одно – на территории парка на протяжении 99 лет должна быть запрещена любого рода предпринимательская деятельность и он должен служить только зоной отдыха для ереванцев.

Обслуживание и уход за парком постоянно будет осуществлять благотворительный фонд «Семья Варданян». Были вырублены только старые и больные деревья, а 48 здоровых деревьев были повторно посажены и будут посажены в конечной части парка. В результате количество деревьев будет увеличено в четыре раза, а зеленая территория удвоится.