Вопрос оптимизации военкоматов будет обсуждаться на заседании правительства

Заместитель премьер-министра Армении Арарат Мирзоян принял сотрудников, протестующих против оптимизации военных комиссариатов. Как сообщает Арменпресс, Мирзоян отметил, что решение должно быть таким, от которого выиграет и государство, и сотрудники военкоматов.

«Эта реформа только поможет армейскому строительству, армия и государство выиграют от этого, и она принесет нам пользу. Не будем отрицательно относиться к этому процессу», - сказал вице-премьер.

Арарат Мирзоян заверил, что решение проблемы будет компромиссным. «Вопрос также будет обсуждаться на заседании правительства», - сказал Мирзоян.

Сотрудников военкоматов, которые с раннего утра проводят акцию протеста перед зданием правительства, также принял глава приемной и апелляционной службы правительства Армении Александр Казарян.

Затем с ними встретился главный военный комиссар и пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Министр обороны Армении Давид Тоноян поручил продолжить работу, направленную на реализацию концепции оптимизации. Министр поручил представить соответствующие предложения и решения кадровых вопросов в течение недели.

В соответствии с новым законом «Об обороне» руководство военными комиссариатами переходит от Генерального штаба Вооруженных Сил к министерству обороны. В случае оптимизации военкоматов из 44 военных комиссариатов останутся 14, а в каждом из 20 сотрудников останутся двое.