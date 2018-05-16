Камо Ареян предложил демонстрантам, ворвавшимся в здание мэрии, встретиться с мэром Еревана Тароном Маргаряном в актовом зале

Вице-мэр Еревана Камо Ареян предложил демонстрантам покинуть здание мэрии, организовать обсуждение и встретиться с мэром Еревана Тароном Маргаряном в большом актовом зале мэрии Еревана.

Как передает «Арменпресс», до этого то же самое предлагал активистам и начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян, однако они отвергли это предложение. Вице-мэр Еревана Камо Ареян подошел к демонстрантам и побеседовал с ними, сказав, что они не безразличны к требованиям активистов, однако желали бы, чтобы диалог происходил в более цивильных условиях.

Он еще раз уверил, что все сотрудники мэрии и лично мэр Еревана Тарон Маргарян небезразличны к вопросам, которые волнуют граждан.

Один из активистов подчеркнул, что ворвавшиеся в здание мэрии граждане собрались стихийно, у каждого – своя позиция, и никто не может принимать решения единолично. Он пообешал обсудить предложение и сообщить о принятом решении.

Как сообщалось ранее, активисты, протестующие против вырубки деревьев в парке около памятника Мясникяну, посвященном 2800-летию Еревана, ворвались в здание мэрии и требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна. Около 30 человек поднялись к кабинету мэра Еревана Тарона Маргаряна.

Их встретил начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян. Сотрудники мэрии Еревана и полиции перекрыли вход к кабинету мэра Еревана Тарона Маргаряна.

К протестующим активистам подошел заммэра Еревана Давид Оганян. Он предложил им вернуться в зал брифингов, где они смогут встретиться с соответствующими специалистами и сотрудниками мэрии Еревана, которые ответят на их вопросы.

Активисты требовали встречи с мэром Еревана Тароном Маргаряном, считая его ответственным за все происходящее.

До того, как ворваться в здание мэрии, активисты разорвали завесы, прикрывающие стройплощадку в парке, посвященном 2800-летию Еревана.

Позже мэрия Еревана обратилась в полицию Армении, требуя предпринять меры для восстановления нормальных условий для деятельности сотрудников мэрии Еревана. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, секретарь мэрии Еревана Сергей Мкарян обратился к начальнику полиции Армении.

В заявлении сказано:

«Уважаемый г-н Осипян,

Произошло вторжение с нарушением законодательства на территорию объекта, охраняемого силами полиции - мэрии Еревана, при этом нарушился порядок деятельности сотрудников мэрии Еревана.

Обращаемся к вам, требуя предпринять меры для прекращения незаконных действий и восстановления нормальных условий для деятельности сотрудников мэрии Еревана».