Ситуация в Иерусалиме спокойная, армянская община живет обычными буднями. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал диванапет патриархата ААЦ в Иерусалиме Овнан Багдасарян.

«События происходят в Газе, это довольно далеко от Иерусалима, тем более, от армянского квартала. В данный момент могу сказать, что мы живем буднями, здесь мирно, спокойно, нет никаких проблем. Все наши планы на неделю осуществляются. Конечно, мы озабочены произошедшим насилием»,- сказал диванапет патриархата ААЦ в Иерусалиме Овнан Багдасарян.

Что же касается возможного влияния этих событий на армянскую общину, то, как сказал диванапет патриархата ААЦ в Иерусалиме Овнан Багдасарян, они могут оказать влияние на общественную жизнь в целом, а не отдельно на армянскую общину.

«Это может сказаться на торговле, бизнесе, что будет логично, так как и армянские торговцы и бизнесмены являются частью общества»,- сказал диванапет патриархата ААЦ в Иерусалиме Овнан Багдасарян.

По его словам, трудно предугадать, каковы будут развития в конфликте в секторе Газа. Это зависит от того, насколько израильская полиция будет контролировать ситуацию.

«Пока события происходят в Газе, были стычки и на восточном берегу. Как пойдут события – зависит от того, смогут ли израильские военные удерживать контроль, пока ситуация под контролем. Безусловно, насилие и жертвы беспокоят как международное сообщество, так и местное общество»,- сказал диванапет патриархата ААЦ в Иерусалиме Овнан Багдасарян.

По поводу сценария развития ситуации в израильско-палестинских отношений арабист Армен Петросян думает, что предугадать трудно, однако пик обострения придется на ближайшие 2-3 дня.

«В любом случае, думаю, что постепенно напряженность стихнет, поскольку в регионе общая ситуация проблематичная, и обострения наблюдаются во всех конфликтах. Кажется, что государства, поддерживающие палестинцев, заняты собственными проблемами и не могут всесторонне их поддержать»,- сказал арабист Армен Петросян.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы события вернулись в политическое русло, однако пока предпосылок для этого не наблюдается.

«Обнадеживает то, что в Иерусалиме довольно спокойно, и израильские правоохранительные органы умеют сохранять безопасность в Иерусалиме, несмотря на инциденты, которые время от времени происходят в мусульманских кварталах»,- сказал арабист Армен Петросян.

По его словам, международное сообщество должно быть строго по отношению к властям Израиля, чтобы их действия в отношении палестинцев не перешли границы прав человека. Он подчеркнул, что и Армения – как субъект международного права, стоящий за плечами армянской общины Израиля, должна в какой-то степени поднять свой голос.

14-го мая состоялось открытие в Иерусалиме посольства США, что вызвало гнев и ярость палестинцев, которые начали проводить акции протеста в секторе Газа. 14-го мая израильская сторона применила против них слезоточивый газ и открыла стрельбу, вследствие чего погибло 59 палестинцев, было ранено более 2700. Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.