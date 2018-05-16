СМИ: главы МИД арабских стран проведут 17 мая экстренную встречу по ситуации в Газе

Главы внешнеполитических ведомств арабских государств проведут в четверг экстренную встречу по ситуации, складывающейся в последние дни на палестинских территориях, главным образом в блокированном секторе Газа. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на арабские дипломатические источники в египетской столице.

По имеющимся данным, чрезвычайное совещание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел созывается по обращению Саудовской Аравии, которая председательствовала на последнем по времени саммите лидеров стран-членов ЛАГ. На встрече будут обсуждаться вопросы "противодействия арабских государств израильской агрессии против палестинского народа и незаконному решению США о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим".

Указывается, что во среду в штаб-квартире ЛАГ в Каире пройдет подготовительное заседание Совета ЛАГ на уровне постоянных представителей при организации, которое соберется по предложению Палестины.

В понедельник на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения.



