Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху посоветовал во вторник президенту Турции Тайипу Эрдогану "не читать мораль" Израилю. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал во вторник в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эрдоган является одним из рьяных сторонников ХАМАС, нет сомнений, что он понимает, что такое террор и бойня, а потому я предлагаю ему не читать нам (Израилю) мораль", - написал Нетаньяху. Турецкий лидер в понедельник назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа.

14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие вызвало массовые протесты палестинцев на границе еврейского государства и сектора Газа. В результате действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 59 палестинцев, принимавших участие в беспорядках на границе.