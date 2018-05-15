Шаген Авагян назначен советником президента Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Шагена Авагяна советником президента Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Авагян был освобожден от должности генерального секретаря министерства иностранных дел Республики Армения.