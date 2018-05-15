Никол Пашинян представил аппарату МИД Армении новоназначенного министра иностранных дел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15-го мая представил новоназначенного министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна сотрудникам ведомства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Пашинян отметил, что дипломатический корпус является одной из состоявшихся систем в стране и добавил, что она пользуется доверием граждан. Он выразил благодарность экс-министру иностранных дел Эдуарду Налбандяну за проделанную работу.

"Мотивацией для предложения поста министра Мнацаканяну стало обеспечение плавности политических изменений для Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса. Думаю, что в ближайшее время нас ждет серьезная работа, так как во внешнеполитической повестке Армении есть серьезнейшие вопросы, которые имеют важное и жизненное значение для Республики Армения. От нашей позиции по отношению к этим вопросам зависит развитие и безопасность Армении, международный авторитет", - сказал Пашинян.



Он подчеркнул, что в настоящее время международный авторитет Армении довольно высок, и он может трансформироваться в достижения международной политики.



Премьер подчеркнул, что дипломатический корпус необходимо по возможности сохранять в неприкосновенности от политических изменений.



Налбандян поздравил Мнацаканяна и выразил уверенность, что благодаря его руководству и деятельности профессиональных дипломатов системы станет возможным добиться новых достижений в сфере внешней политики.



Мнацаканян выразил благодарность премьер-министру за оказанное доверие и отметил, что под руководством Налбандяна дипломатический корпус повысил профессиональные возможности и потенциал.



"Осознаю все существующие вызовы, но чувствую уверенность и силу благодаря большой команде. Основываясь на нашем огромном потенциале, уверен, что вместе будем продвигать повестку Армении", - отметил Мнацаканян.

Фото: Геворга Перкуперкяна

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.