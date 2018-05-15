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Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна


Президент Республики Арцах Бако Саакян принял во вторник начальника Генштаба ВС Республики Армения Мовсеса Акопяна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,  в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Карабаха Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.


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