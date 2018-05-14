Игорь Додон пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон коснулся встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает Арменпресс, Додон написал на своей странице в Facebook:

«На полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета провел ознакомительную встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Отметил динамично развивающиеся двусторонние отношения – в частности, первый в истории официальный визит президента Республики Молдова в Армению в ноябре 2017 года.

Со своей стороны, господин Пашинян подтвердил намерение армянской делегации поддержать придание Республике Молдова статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

Говорили также о дружественных отношениях между нашими народами и о давнем заметном участии армян в истории и культуре Молдовы.

В завершение беседы я подтвердил свое участие в саммите Франкофонии, который состоится в октябре и приурочен к 2800-летию города Еревана. Кроме того, я пригласил Никола Пашиняна посетить Молдову».