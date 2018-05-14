Путин отметил успехи платформы ЕАЭС

Заседание Высшего Евразийского экономического совета имеет весьма насыщенную повестку дня. Как сообщает корр. Арменпресс, в начале заседания заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прежде всего хочу поприветствовать премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна. Ещё раз поздравляю Вас, Никол Воваевич, с избранием на высокий государственный пост», - отметил Путин.

По его словам, Россия, председательствующая в 2018 году в органах Евразийского экономического союза, предложила развёрнутую программу совместной работы.

«Среди приоритетов особо выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Кроме того, считаем необходимым продолжить курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики наших стран, выстраивать новые, более эффективные транспортные и логистические цепочки», - подчеркнул президент РФ.

Он подчеркнул, что по многим направлениям уже есть серьёзные достижения: растёт внутренний товарооборот и объёмы поставок товаров и услуг в третьи страны, улучшается структура экспорта, расширяется доля продукции с высокой добавленной стоимостью, создаются новые совместные предприятия и запускаются перспективные инвестиционные проекты. Как следствие, увеличивается валовой внутренний продукт всех стран – членов союза.

«Важно и далее развивать интеграционные процессы. На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт. Было бы полезно больше внимания уделять сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, образовании, а также в углублении межрегиональных и приграничных связей», - отметил Путин.

В числе вопросов повестки заседания в узком составе он выделил вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС.