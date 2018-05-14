В результате выстрела со стороны азербайджанских ВС в Арцахе тяжело ранен военнослужащий

В результате выстрела со стороны азербайджанских ВС тяжело ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минобороны Арцаха, 13 мая около 22:35 в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха в северном направлении в результате выстрела со стороны противника тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Шамхал Сейранович Петросян,1988 г.р.

Для выяснения деталей происшествия ведется следствие.