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В результате выстрела со стороны азербайджанских ВС в Арцахе тяжело ранен военнослужащий


В результате выстрела со стороны азербайджанских ВС тяжело ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минобороны Арцаха, 13 мая около 22:35 в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха в северном направлении в результате выстрела со стороны противника тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Шамхал Сейранович Петросян,1988 г.р.

Для выяснения деталей происшествия ведется следствие.


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