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Мгер Григорян назначен вице-премьером Республики Армения


По предложению премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Мгера Григоряна заместителем премьер-министра Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс  в пресс -службе аппарата президента Армении.




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