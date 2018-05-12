Партия Меркель призвала Евросоюз организовать саммит по Ближнему Востоку

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рётген, представляющий Христианско-демократический союз, призвал ЕС организовать саммит по Ближнему Востоку в свете возросшей напряженности в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Европейская дипломатия и внешняя политика востребованы сейчас на самом высоком уровне. Ведь в конечном итоге речь идет о наших собственных интересах, касающихся безопасности и стабильности в Европе, которые мы больше не можем отделить от политической обстановки на Ближнем Востоке", - сказал он.

Как считает Рётген, европейцыдо сегодняшнего дня продемонстрировали мало воли в том, что касается ответственности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном.