Майский Договор-1994 о перемирии сыграл важную роль в установлении стабильности — Давид Бабаян

Бессрочный майский Договор-1994 о прекращении огня положил основу для мирных переговоров и создал условия для деятельности посредников. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

«12 мая-1994 вступило в силу бессрочное Соглашение о прекращении огня и военных действий между Нагорно-Карабахской республикой, Республикой Азербайджан и Республикой Армения при посредничестве Российской Федерации. Это соглашение, равно как и подписанное 6 февраля 1995г. под эгидой ОБСЕ двустороннее соглашение об укреплении режима перемирия, по сей день остаются важными достижениями, которые заложили основу для мирных переговоров и создали условия для деятельности посредников. Этот договор сыграл важную роль в установлении стабильности в регионе, не утеряв важности до сих пор», — сказал Давид Бабаян.

Давид Бабаян отметил, что заключение подобного договора спасло десятки тысяч жизней, поскольку трудно предположить, что могло случиться, не будь этого соглашения. Он имел большое значение и для Азербайджана, поскольку, как утверждает Бабаян, в 1994г. Азербайджан стоял на пороге полного коллапса, и не будь этого соглашения, кто знает, может, сегодня не было бы самого Азербайджана как государства.

«Но нашей целью не было уничтожение Азербайджана и азербайджанского народа. Народ Азербайджана не враг нам, это руководство насаждает ненависть. Поэтому мы хотим, чтобы договор сохранился и стал основой всеобъемлющего урегулирования конфликта Азербайджан-Арцах. Признание Арцахской республики: когда говорят, что над Степанакертом будет развеваться флаг Азербайджана, мы можем предоставить здание для посольства, и пусть там развевается их флаг, но не стоит такими ненормальными заявлениями играть судьбой собственного народа»,— сказал он.

По словам Бабаяна, этот договор успешно действовал 22 года. Он фактически перестал действовать на несколько дней – в апреле-2016, когда Азербайджан развязал войну.

«Через несколько дней он вновь вошел в силу, поскольку он бессрочный и не предполагает предусловий. В апреле-2016 Азербайджан хотел дискредитировать этот документ, но посредники и международная общественность подчеркнули его значимость. Этот договор отвечает также интересам мировых центров силы», — сказал Давид Бабаян.