В Ираке уничтожены террористы, планировавшие нападение на избирательный участок

Силовики в провинции Дияла12 мая ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, силовики сообщили, что у планировавших теракт радикалов былооружие и взрывчатка. Террористы были уничтожены за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, в нескольких километрах от одного из сельских населенных пунктов провинции Дияла.

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени. Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство".

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут 24 миллиона избирателей. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.