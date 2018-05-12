Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Хочу оставить свое имя в истории Arsenal-а — Генрих Мхитарян


Член национальной сборной  Армении, полузащитник  лондонского Arsenal-а  Генрих Мхитарян дал интервью  FourFourTwo.   

«Я заинтересовался футболом благодаря  отцу, видя  его игру. Нелегко было в 13 лет уехать в Бразилию – далеко от семьи, от родителей. Но если хочешь стать футболистом, надо преодолевать все», - как  передает Арменпресс, сказал Мхитарян. Армянский футболист рассказал также о том времени, когда  он был в составе «Металлурга» и «Шахтера».

«Попытаюсь сделать максимальное, чтобы  добиться успеха в  Лондоне.Хочу  оставить свое  имя в  истории  Arsenal-а», — сказал Генрих Мхитарян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации