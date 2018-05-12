Хочу оставить свое имя в истории Arsenal-а — Генрих Мхитарян

Член национальной сборной Армении, полузащитник лондонского Arsenal-а Генрих Мхитарян дал интервью FourFourTwo.

«Я заинтересовался футболом благодаря отцу, видя его игру. Нелегко было в 13 лет уехать в Бразилию – далеко от семьи, от родителей. Но если хочешь стать футболистом, надо преодолевать все», - как передает Арменпресс, сказал Мхитарян. Армянский футболист рассказал также о том времени, когда он был в составе «Металлурга» и «Шахтера».

«Попытаюсь сделать максимальное, чтобы добиться успеха в Лондоне.Хочу оставить свое имя в истории Arsenal-а», — сказал Генрих Мхитарян.