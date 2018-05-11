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Араик Арутюнян назначен министром образования и науки Республики Армения


По предложению премьер-министра Никола Пашиняна, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Араика Арутюняна министром образования и науки Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте президента Армении.




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