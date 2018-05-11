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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Сержа Танкяна


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял американского рок-музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна. Собеседники коснулись происходящих в Армении событий и шагов по формированию правительства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Серж Танкян представил свои впечатления от изменений в стране и пожелал успехов новому правительству во главе с Николом Пашиняном.




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